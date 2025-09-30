|О компании
|01.10.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСИЛЕНЫ МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК
12:01 01.10.2025
Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ № 347 «О служебных командировках за границу». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на достижение максимального экономического эффекта от служебных командировок за границу работников государственных органов и организаций.
Приоритетным заданием для командируемого за границу руководителя или его заместителя впредь станет решение стратегически важных экономических задач, которые определяет Президиум Совета Министров. В их числе задачи по наращиванию и диверсификации экспорта, обеспечению импортозамещения и энергетической безопасности.
Кроме того, усилены меры контроля за эффективностью зарубежных командировок, повышается ответственность руководителей за нарушение требований при принятии решений о командировании. Уточнен также порядок направления в командировки и их документального оформления.
