Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УСИЛЕНЫ МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК


12:01 01.10.2025

Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ № 347 «О служебных командировках за границу». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на достижение максимального экономического эффекта от служебных командировок за границу работников государственных органов и организаций.

Приоритетным заданием для командируемого за границу руководителя или его заместителя впредь станет решение стратегически важных экономических задач, которые определяет Президиум Совета Министров. В их числе задачи по наращиванию и диверсификации экспорта, обеспечению импортозамещения и энергетической безопасности.

Кроме того, усилены меры контроля за эффективностью зарубежных командировок, повышается ответственность руководителей за нарушение требований при принятии решений о командировании. Уточнен также порядок направления в командировки и их документального оформления.
