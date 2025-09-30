ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА БЕЛАРУСИ


10:36 01.10.2025

Вносятся изменения в устав Национального банка Беларуси. Это предусмотрено указом №345, который Александр Лукашенко подписал 30 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Документ принят в целях повышения эффективности деятельности Нацбанка и предусматривает корректировку указа от 13 июня 2001 года № 320 «Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь».

Законодательно закреплена координирующая роль Национального банка в деятельности государственных органов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, а также иных организаций в рамках выполнения возложенных на него функций.

Указом закреплены полномочия Национального банка по определению порядка открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси.

Определено, что формой работы Правления является заседание, конкретизированы способы его проведения.

Устав также дополняется положением, в соответствии с которым Нацбанк наделяется аналогичными с Советом Министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации задач и функций, возложенных на него законодательными актами, без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
валюта курс
EUR 3.5389
USD 3.0121
RUB 3.6454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5428 +0.0028
USD 3.0121 -0.0126
RUB 3.6454 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5330
USD 2.9850 2.9950
RUB 3.6450 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
