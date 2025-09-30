|О компании
|01.10.2025
Новое в законодательстве
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА БЕЛАРУСИ
10:36 01.10.2025
Вносятся изменения в устав Национального банка Беларуси. Это предусмотрено указом №345, который Александр Лукашенко подписал 30 сентября, сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях повышения эффективности деятельности Нацбанка и предусматривает корректировку указа от 13 июня 2001 года № 320 «Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь».
Законодательно закреплена координирующая роль Национального банка в деятельности государственных органов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, а также иных организаций в рамках выполнения возложенных на него функций.
Указом закреплены полномочия Национального банка по определению порядка открытия и прекращения деятельности филиалов иностранных рейтинговых агентств на территории Беларуси.
Определено, что формой работы Правления является заседание, конкретизированы способы его проведения.
Устав также дополняется положением, в соответствии с которым Нацбанк наделяется аналогичными с Советом Министров полномочиями принимать нормативные правовые акты, необходимые для реализации задач и функций, возложенных на него законодательными актами, без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.
