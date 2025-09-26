Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 сентября 2025 г. № 91 дополнен перечень организаций, в которых граждане Республики Беларусь проходят альтернативную службу. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 31 мая 2016 г. № 24, сообщает Национальный правовой портал.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что в перечень организаций дополнительно вошли 7 социальных пансионатов, 5 территориальных центров социального обслуживания населения, а также центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК». С учетом внесенных изменений граждане Беларуси могут пройти альтернативную службу в 385 организациях.

Справка Pravo.by

Альтернативная служба представляет собой общественно-полезную деятельность, осуществление которой возлагается на граждан Республики Беларусь взамен воинской службы.

Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.