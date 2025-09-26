|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ
14:06 29.09.2025
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 сентября 2025 г. № 91 дополнен перечень организаций, в которых граждане Республики Беларусь проходят альтернативную службу. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 31 мая 2016 г. № 24, сообщает Национальный правовой портал.
В Минтруда и соцзащиты отметили, что в перечень организаций дополнительно вошли 7 социальных пансионатов, 5 территориальных центров социального обслуживания населения, а также центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК». С учетом внесенных изменений граждане Беларуси могут пройти альтернативную службу в 385 организациях.
Справка Pravo.by
Альтернативная служба представляет собой общественно-полезную деятельность, осуществление которой возлагается на граждан Республики Беларусь взамен воинской службы.
Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
Курсы в банках
на 29.09.2025
Конвертация в банках
на 29.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте