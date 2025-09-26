Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 8 сентября 2025 г. № 18 определены нормы накладных расходов и нормативы на 2026 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, установлены накладные расходы:

на собственное холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб.м реализованной воды) – не более Br0,2647;

на собственное водоотведение (канализацию) (в расчете на 1 куб.м отведенных стоков в канализацию) – не более Br0,2023.

За реализацию 1 Гкал тепловой энергии собственного производства для теплоснабжения и горячего водоснабжения норма расходов составит не более Br15,6206, за техобслуживание жилого дома – не более Br0,0335 на 1 кв.м общей площади жилого помещения.

Также определены нормы расходов на:

обращение с твердыми коммунальными отходами:

не более Br1,8392 – на 1 куб.м отходов;

не более Br13,1479 – на 1 т отходов;

техобслуживание лифтов – не более Br0,0233 (на 1 кв.м общей площади жилого помещения).

Нормативы установлены в размере:

не более 8,9 % – для потерь тепловой энергии;

не более 12 % – для потерь и неучтенных расходов воды.

Установленные нормы и нормативы не распространяются на организации системы Министерства энергетики.

Правовой акт вступил в силу 28 сентября 2025 г.