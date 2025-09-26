ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА 2026 ГОД


12:16 29.09.2025

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 8 сентября 2025 г. № 18 определены нормы накладных расходов и нормативы на 2026 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, установлены накладные расходы:

на собственное холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб.м реализованной воды) – не более Br0,2647;

на собственное водоотведение (канализацию) (в расчете на 1 куб.м отведенных стоков в канализацию) – не более Br0,2023.

За реализацию 1 Гкал тепловой энергии собственного производства для теплоснабжения и горячего водоснабжения норма расходов составит не более Br15,6206, за техобслуживание жилого дома – не более Br0,0335 на 1 кв.м общей площади жилого помещения.

Также определены нормы расходов на:

обращение с твердыми коммунальными отходами:

не более Br1,8392 – на 1 куб.м отходов;

не более Br13,1479 – на 1 т отходов;

техобслуживание лифтов – не более Br0,0233 (на 1 кв.м общей площади жилого помещения).

Нормативы установлены в размере:

не более 8,9 % – для потерь тепловой энергии;

не более 12 % – для потерь и неучтенных расходов воды.

Установленные нормы и нормативы не распространяются на организации системы Министерства энергетики.

Правовой акт вступил в силу 28 сентября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
валюта курс
EUR 3.5478
USD 3.0380
RUB 3.6389
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5676 -0.0079
USD 3.0380 +0.0012
RUB 3.6389 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5650
USD 3.0200 3.0320
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 97.5000 98.2000
USD/RUB 83.0000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте