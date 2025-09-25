Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 2025 г. № 528 корректируются постановления, касающиеся вопросов введения механизмов прослеживаемости и маркировки товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на Министерство по налогам сборам, правовым актом закреплены решения по:

сокращению перечня товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости (из прослеживаемости исключены продукты питания, обувь и бытовая химия);

переносу с 1 октября 2025 г. на 1 марта 2026 г. срока введения прослеживаемости бытовой техники (машины стиральные бытовые, пылесосы, роботы-пылесосы бытовые, утюги электрические, комбайны кухонные бытовые, машины посудомоечные бытовые, чайники электрические, мультиварки электрические, печи микроволновые, плиты (варочные панели) бытовые электрические, дрели электрические, фены для волос, телевизоры);

переносу срока введения маркировки средствами идентификации безалкогольных напитков и соков – с 1 октября 2025 г. на 1 мая 2026 г. (при этом маркировка этих товаров унифицированными контрольными знаками в период с 1 октября 2025 г. до 30 апреля 2026 г. сохраняется);

исключению из перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, мобильных телефонов и ноутбуков, бывших в употреблении.

Соответствующие изменения внесены в постановления Правительства Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 1030 «О подлежащих маркировке товарах» и от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496».

«Принятие постановления позволит снизить нагрузку на субъекты хозяйствования в части обязательности использования электронных накладных при обороте товаров, ведения учета в разрезе приходных документов, представления сведений для включения в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров», а также предоставит дополнительное время субъектам хозяйствования для подготовки к введению механизмов прослеживаемости и маркировки», – проинформировали в МНС.

Постановление № 528 вступает в силу после его официального опубликования. Исключение – положения, предусматривающие маркировку соков и безалкогольных напитков унифицированными контрольными знаками, которые вступают в силу с 1 октября 2025 г.