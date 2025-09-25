ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ УТОЧНЕНЫ В БЕЛАРУСИ


12:04 26.09.2025

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 2025 г. № 528 корректируются постановления, касающиеся вопросов введения механизмов прослеживаемости и маркировки товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на Министерство по налогам сборам, правовым актом закреплены решения по:

сокращению перечня товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости (из прослеживаемости исключены продукты питания, обувь и бытовая химия);

переносу с 1 октября 2025 г. на 1 марта 2026 г. срока введения прослеживаемости бытовой техники (машины стиральные бытовые, пылесосы, роботы-пылесосы бытовые, утюги электрические, комбайны кухонные бытовые, машины посудомоечные бытовые, чайники электрические, мультиварки электрические, печи микроволновые, плиты (варочные панели) бытовые электрические, дрели электрические, фены для волос, телевизоры);

переносу срока введения маркировки средствами идентификации безалкогольных напитков и соков – с 1 октября 2025 г. на 1 мая 2026 г. (при этом маркировка этих товаров унифицированными контрольными знаками в период с 1 октября 2025 г. до 30 апреля 2026 г. сохраняется);

исключению из перечня товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, мобильных телефонов и ноутбуков, бывших в употреблении.

Соответствующие изменения внесены в постановления Правительства Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 1030 «О подлежащих маркировке товарах» и от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496».

«Принятие постановления позволит снизить нагрузку на субъекты хозяйствования в части обязательности использования электронных накладных при обороте товаров, ведения учета в разрезе приходных документов, представления сведений для включения в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров», а также предоставит дополнительное время субъектам хозяйствования для подготовки к введению механизмов прослеживаемости и маркировки», – проинформировали в МНС.

Постановление № 528 вступает в силу после его официального опубликования. Исключение – положения, предусматривающие маркировку соков и безалкогольных напитков унифицированными контрольными знаками, которые вступают в силу с 1 октября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5540 3.5680
USD 3.0230 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 98.0000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте