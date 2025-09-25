На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 13» (расчет рыночной цены эмиссионных ценных бумаг).

Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на улучшение механизма определения рыночной цены, в связи с чем изменен порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг. Новый порядок учитывает конъюнктуру рынка ценных бумаг и в большей степени отражает рыночные реалии.

Расчет будет основываться на количестве:

сделок, их общей сумме,

ценных бумаг, с которыми заключены сделки,

лиц, за счет или в интересах которых совершались сделки.

Также расчет будет ограничиваться не только временными параметрами (60 торговыми днями), но и числом торговых дней, в которые количество сделок и число ценных бумаг, с которыми заключены сделки, начинают соответствовать установленным критериям.

Проектом устанавливаются два альтернативных критерия для расчета рыночной цены: сумма сделок достигает значения не менее 250 базовых величин и (или) количество ценных бумаг, с которыми заключены сделки, – не менее 1 % от общего количества ценных бумаг конкретного выпуска.

Предлагается изменить предельную границу колебания рыночной цены акций одного выпуска с 30% до 60% и условия, при которых такая цена не рассчитывается.

По информации Министерства финансов постановление вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 сентября по 6 октября 2025 года включительно или направить организатору общественного обсуждения на адрес с пометкой «ПМФ 13».