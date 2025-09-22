Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 12 сентября 2025 г. №37 в новой редакции излагаются Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу размер вреда определяет оценщик страховщика (Белорусского бюро по транспортному страхованию) либо исполнитель оценки.

Справка Pravo.by

Оценщик транспортного средства (ТС) – аттестованное Белорусским бюро по транспортному страхованию (Белорусское бюро) в установленном порядке физическое лицо, проводящее оценку ТС в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС лично как индивидуальный предприниматель (ИП) либо в качестве работника исполнителя оценки, в том числе страховщика (Белорусского бюро).

Исполнитель оценки – юрлицо либо ИП, оказывающие заказчику услуги по определению размера вреда для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС

При определении размера вреда учитываются повреждения ТС, отнесенные к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра ТС разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то проводится автотехническая экспертиза.

Оценщик, вычисляя размер вреда на дату оценки, исходит из расчета стоимости ремонта ТС и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости ТС.

Стоимость ТС, его частей и материалов, используемых при ремонте, стоимость работ определяется в национальной валюте Республики Беларусь. Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки.

Положением в том числе установлены:

порядок: определения размера вреда; сбора и анализа исходной информации для определения стоимости ТС и размера вреда; проведения осмотра поврежденного ТС; проведения идентификации ТС; рассмотрения спорных ситуаций при определении размера вреда;

требования к: определению состояния поврежденного ТС и его частей, пробега ТС, срока эксплуатации и износа частей ТС, стоимости материалов для ремонта ТС и др.; фотосъемке поврежденного ТС; выбору методов оценки стоимости ТС.

Правовой акт принят в соответствии с Положением об обязательном страховании, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 18 марта 2025 г. № 108.

Приказ вступает в силу с 15 октября 2025 г.