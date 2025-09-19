|О компании
19.09.2025
Новое в законодательстве
МИНЗДРАВ УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
16:59 19.09.2025
Постановлением Министерства здравоохранения от 20 августа 2025 г. № 84 утверждена Инструкция, которой определены порядок медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение, а также медицинские показания и противопоказания к такому лечению.
Как сообщает Национальный правовой портал, к основным критериям медицинского отбора для направления пациента на санаторно-курортное лечение отнесены:
наличие медицинских показаний для лечения эффективными природными лечебными факторами, используемыми в санаторно-курортных организациях;
отсутствие медицинских противопоказаний для лечения эффективными природными лечебными факторами;
соответствие медицинских показаний профилю санаторно-курортной организации.
Такой отбор осуществляет лечащий врач государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), работы (военной службы, службы, учебы) пациента.
Лечащим врачом с учетом установленных критериев пациенту выдается медсправка о состоянии здоровья, подтверждающая наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
Данная справка носит предварительный информационный характер и представляется пациентом по месту получения путевки на соответствующее лечение.
После получения путевки пациенту необходимо не позднее 10 дней до начала ее срока действия явиться к лечащему врачу для медобследования. После его прохождения при соблюдении определенных Инструкцией условий пациенту выдается выписка из медицинских документов.
Организации здравоохранения, осуществляющие медицинский отбор пациентов, в том числе детей, на санаторно-курортное лечение, должны обеспечивать:
учет пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
контроль полноты обследования пациентов перед их направлением на санаторно-курортное лечение и качество оформления медицинской документации.
Ряд постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 31 мая 2006 г. № 38 «Об утверждении Инструкции о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение».
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
