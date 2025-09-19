ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНЗДРАВ УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ


16:59 19.09.2025

Постановлением Министерства здравоохранения от 20 августа 2025 г. № 84 утверждена Инструкция, которой определены порядок медицинского отбора пациентов на санаторно-курортное лечение, а также медицинские показания и противопоказания к такому лечению.

Минздрав принял постановление «Об установлении формы согласия пациента на сложное медицинское вмешательство»

Как сообщает Национальный правовой портал, к основным критериям медицинского отбора для направления пациента на санаторно-курортное лечение отнесены:

наличие медицинских показаний для лечения эффективными природными лечебными факторами, используемыми в санаторно-курортных организациях;

отсутствие медицинских противопоказаний для лечения эффективными природными лечебными факторами;

соответствие медицинских показаний профилю санаторно-курортной организации.

Такой отбор осуществляет лечащий врач государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), работы (военной службы, службы, учебы) пациента.

Лечащим врачом с учетом установленных критериев пациенту выдается медсправка о состоянии здоровья, подтверждающая наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению.

Данная справка носит предварительный информационный характер и представляется пациентом по месту получения путевки на соответствующее лечение.

После получения путевки пациенту необходимо не позднее 10 дней до начала ее срока действия явиться к лечащему врачу для медобследования. После его прохождения при соблюдении определенных Инструкцией условий пациенту выдается выписка из медицинских документов.

Организации здравоохранения, осуществляющие медицинский отбор пациентов, в том числе детей, на санаторно-курортное лечение, должны обеспечивать:

учет пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

контроль полноты обследования пациентов перед их направлением на санаторно-курортное лечение и качество оформления медицинской документации.

Ряд постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 31 мая 2006 г. № 38 «Об утверждении Инструкции о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение».

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5720
USD 3.0280 3.0350
RUB 3.6300 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 98.0500 98.3000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте