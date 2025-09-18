ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ


10:43 18.09.2025

Александр Лукашенко 17 сентября подписал указ №337 «Об оказании поддержки спортивным организациям». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает введение нового механизма государственной поддержки федераций и спортивных клубов, которым предоставляется право на получение субсидий со строго целевым расходованием денежных средств. Федерации могут получать субсидии за счет средств республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта - за счет средств местных бюджетов.

Одновременно с этим прекращается поддержка за счет получения спонсорами льгот по налогу на недвижимость, земельному налогу и налогу на прибыль.

Регулирование размера субсидий, совокупной поддержки, получаемой федерациями и клубами от государственных организаций в форме спонсорской помощи, рекламы и другого, а также заработных плат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и иных специалистов будет осуществлять Совет Министров.

Для клубов, которые являются бюджетными организациями, сохраняется бюджетное финансирование.

При этом указом не ограничивается возможность самостоятельно распоряжаться заработанными денежными средствами и спонсорской помощью, полученной от частных организаций.

Кроме того, в целях стимулирования высоких спортивных результатов создается общекомандный призовой фонд для клубов по игровым видам спорта. Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определяться Правительством.

Минспорта будет осуществлять контроль за использованием федерациями и клубами средств поддержки от государственных организаций и соблюдением законодательства в сфере физической культуры и спорта.

Предусмотренные указом меры позволят обеспечить равномерное и объективное распределение средств государственной поддержки, а также контроль за их использованием.

Действующий указ от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки спортивным организациям» прекращает действие 31 декабря 2025 года.
