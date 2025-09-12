Барановичским районным исполнительным комитетом 28 августа принято решение № 1511 «Об объявлении ботанического памятника природы местного значения».

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с правовым актом липа мелколистная объявлена ботаническим памятником природы местного значения «Липа мелколистная «Ясенецкая».

Он расположен на территории площадью 0,0452 га около северной окраины деревни Ясенец Городищенского сельсовета.

Установлены границы, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель этого памятника природы.

В его границах действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, на данной территории запрещены:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования;

размещение палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха;

проведение массовых мероприятий при отсутствии благоустройства территории;

выпас и прогон скота.

Полномочия по управлению памятником природы возложены на Городищенский сельский исполком.

Решение вступило в силу с 13 сентября 2025 г.