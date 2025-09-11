Новое в законодательстве

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УТОЧНЕНЫ ТИПОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

12:27 12.09.2025 Постановление Министерства архитектуры и строительства от 28 августа 2025 г. № 99 «О строительстве жилых домов» вступило в силу 10 сентября. Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определены архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, обеспечивающие гарантируемые государством безопасность проживания, санитарно-гигиенический комфорт, социально-функциональные требования применительно к условиям соответствующего населенного пункта, являющиеся типовыми потребительскими качествами жилых помещений. Кроме того, постановлением установлен перечень проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств. Согласно документу норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с господдержкой, соответствует номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом. Такие нормативы для индивидуальных жилых домов определены в следующих размерах: для крупнопанельных домов – Br2786,42 деревянных каркасных домов – Br 2790,80; из ячеистого бетона – Br 2169,33; из других стеновых материалов – Br 2786,42. Для их пересчета в течение года используются статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ. Постановление Министерства архитектуры и строительства от 10 марта 2022 г. № 30 «О строительстве жилых домов» признано утратившим силу.