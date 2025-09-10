Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ №329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма», сообщает пресс-служба президента.

Национальное агентство по туризму Минспорта напрямую переподчиняется Правительству, наделяется полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.

Национальное агентство по туризму также наделяется полномочиями по осуществлению координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов; принятию нормативных правовых актов, продвижению туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.

Минэкономики будет обеспечивать методическую и координирующую роль в части выработки мер поддержки сферы туризма, инвестиционной политики.

Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку - повышение вклада туризма в экономику страны почти в 2 раза, достижение его доли в ВВП не менее 4,5% в 2030 году.

Принятие указа позволит придать импульс развитию туризма, выстроить эффективную вертикаль управления этой сферой как на республиканском, так и на региональном уровне, ориентированную на развитие туризма как приоритетного вида экономической деятельности.