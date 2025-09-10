|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
10:03 11.09.2025
Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ №329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма», сообщает пресс-служба президента.
Национальное агентство по туризму Минспорта напрямую переподчиняется Правительству, наделяется полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.
Национальное агентство по туризму также наделяется полномочиями по осуществлению координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов; принятию нормативных правовых актов, продвижению туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.
Минэкономики будет обеспечивать методическую и координирующую роль в части выработки мер поддержки сферы туризма, инвестиционной политики.
Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку - повышение вклада туризма в экономику страны почти в 2 раза, достижение его доли в ВВП не менее 4,5% в 2030 году.
Принятие указа позволит придать импульс развитию туризма, выстроить эффективную вертикаль управления этой сферой как на республиканском, так и на региональном уровне, ориентированную на развитие туризма как приоритетного вида экономической деятельности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
Курсы в банках
на 11.09.2025
Конвертация в банках
на 11.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте