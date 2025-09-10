Новое в законодательстве

МВД БЕЛАРУСИ НАДЕЛЕНО ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ПОДПИСАНИЕ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

14:09 10.09.2025 Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ №326, которым наделил Министерство внутренних дел полномочиями на подписание Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, сообщает пресс-служба президента. Соответствующая Конвенция была принята 24 декабря 2024 года. Полное название документа - Конвенция Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям.