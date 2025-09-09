ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


МИНТРУДА УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


11:49 10.09.2025

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 июня 2025 г. № 54 утвержден профессиональный стандарт «Педагогическая деятельность в учреждениях дошкольного образования» (далее – ПС).

Справочно. ПС разработан при координации Секторального совета квалификаций при Министерстве образования.

Профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их исполнения.

На основании профессионального стандарта определяются наименования должностей служащих, трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, ПС включает две должности служащих:

воспитатель дошкольного образования;

воспитатель-методист.

ПС устанавливает единые требования к содержанию труда и образованию воспитателей в учреждениях дошкольного образования.

Для выполнения трудовых функций по проведению воспитательной работы, обучению и развитию личности воспитанников, созданию условий для взаимодействия в образовательной среде и адаптации по должности воспитателя дошкольного образования расширены возможности в приеме на работу. В ПС для выполнения таких трудовых функций по должности воспитателя дошкольного образования установлены следующие требования к образованию:

среднее специальное образование, соответствующее педагогической деятельности, или среднее специальное образование и переподготовка по профилю образования «Педагогика»;

общее среднее образование и обучение на уровне высшего образования по специальности «Дошкольное образование» при условии освоения образовательной программы в объеме не менее 2-х курсов;

высшее образование при условии дальнейшего направления на переподготовку руководящих работников и специалистов по специальности «Дошкольное образование».

Таким образом, лица обучающиеся на уровне высшего образования по специальности «Дошкольное образование» и окончившие 2 курса, имеют возможность трудоустроиться по должности воспитателя дошкольного образования и осуществлять практическую деятельность.

Лица, имеющие высшее образование, и желающие работать воспитателем дошкольного образования, также смогут трудоустроиться по данной должности служащего при условии дальнейшего прохождения переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности «Дошкольное образование».

Одновременно постановлением № 54 квалификационные характеристики должностей служащих «Воспитатель дошкольного образования» и «Воспитатель-методист» исключены из выпуска 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в образовании», поскольку профессиональный стандарт является аналогом квалификационной характеристики.

Постановление № 54 вступает в силу с 10 сентября 2025 г.
