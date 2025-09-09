|О компании
09.09.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ 3 ПРОФСТАНДАРТА В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ
13:38 09.09.2025
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 июня 2025 г. №55 утверждены 3 профессиональных стандарта, относящиеся к деятельности в области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг: возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций; электромонтажные работы при электрификации объектов капитального строительства; инженер по техническому надзору за строительством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, утвержденные профессиональные стандарты включают 6 профессий рабочих и 1 должность служащего:
бетонщик (3-6 разряды) (код профессии рабочего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 7114-004);
плотник-бетонщик (3-6 разряды) (код профессии рабочего – 7114-006);
электромонтажник-наладчик (4-6 разряды) (код профессии рабочего – 7411-003);
электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям (2-7 разряды) (код профессии рабочего – 7411-005);
электромонтажник по электрическим машинам (2-6 разряды) (код профессии рабочего – 7411-006);
электрослесарь строительный (2-6 разряды) (код профессии рабочего – 7411-009);
инженер по техническому надзору за строительством (код должности служащего – 2142-015).
Одновременно постановлением исключены тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих «Бетонщик», «Плотник-бетонщик», «Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям», «Электромонтажник-наладчик», «Электромонтажник по электрическим машинам», «Электрослесарь строительный», содержащиеся в выпуске 3 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, квалификационная характеристика должности служащего «Инженер по техническому надзору за строительством», содержащаяся в выпуске 17 Единого квалификационного справочника должностей служащих, с учетом того, что профессиональные стандарты являются аналогом тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик.
Справочно. Профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их исполнения.
На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Разработка профессиональных стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Министерстве архитектуры и строительства.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.
