На общественное обсуждение вынесен проект указа «О единой государственной информационной системе продажи билетов», сообщает Национальный правовой портал.

По информации Минтранса, с 1 мая 2027 г. предусматривается создание единой государственной информационной системы продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Принятие проекта указа предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений, интеграцию электронных сервисов при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении в ГИС и др.

Реализация указа позволит:

пассажирам получать актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, выбирать оптимальный маршрут поездки (из предлагаемых маршрутов), отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы и производить оплату за проезд (провоз багажа);

перевозчику исключить затраты на разработку собственного программного средства по бронированию мест, оперативное поступление денежных средств от проданных билетов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 сентября 2025 года включительно.