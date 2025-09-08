|О компании
|08.09.2025
Новое в законодательстве
МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О СИСТЕМЕ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
15:25 08.09.2025
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О единой государственной информационной системе продажи билетов», сообщает Национальный правовой портал.
По информации Минтранса, с 1 мая 2027 г. предусматривается создание единой государственной информационной системы продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
Принятие проекта указа предполагает объединение систем бронирования и продажи билетов в единую цифровую платформу, доступную пассажирам в том числе с мобильных приложений, интеграцию электронных сервисов при международных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении в ГИС и др.
Реализация указа позволит:
пассажирам получать актуальную информацию о расписании, маршрутах и доступности транспортных средств всех автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении, выбирать оптимальный маршрут поездки (из предлагаемых маршрутов), отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы и производить оплату за проезд (провоз багажа);
перевозчику исключить затраты на разработку собственного программного средства по бронированию мест, оперативное поступление денежных средств от проданных билетов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 сентября 2025 года включительно.
