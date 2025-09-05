|О компании
|08.09.2025
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ
11:02 08.09.2025
Правительство Беларуси определило условия поддержки для приобретения крупногабаритной современной техники в лизинг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №482 от 5 сентября 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом портале.
Согласно документу в 2025–2026 годах юрлица, за исключением юрлиц, заключивших в 2025–2026 годах договоры финансовой аренды (лизинга) на условиях указа от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», вправе приобретать крупногабаритную современную технику, произведенную на территории Республики Беларусь, в финансовую аренду (лизинг), за исключением возвратного лизинга, у лизингодателей на следующих условиях:
размер отношения суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя и его иных инвестиционных расходов, не учтенных в составе стоимости предмета лизинга, к не возмещенной на дату расчета очередного лизингового платежа стоимости предмета лизинга в годовом выражении не должен превышать 9% годовых;
уплата лизингополучателем авансового платежа в размере не менее 15% от стоимости техники, предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга);
срок лизинга техники, установленный в договоре финансовой аренды (лизинга), составляет не более 5 лет, а в случае, если приобретение техники осуществляется за счет кредитов – соответствует сроку предоставления кредита (транша кредита),
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» вправе предоставлять лизингодателям кредиты в белорусских рублях в общей сумме до 200 млн. рублей со сроком погашения до 5 лет и уплатой процентов за пользование ими в размере 8% годовых.
Перечень приобретаемой лизингодателями техники определяется Министерством промышленности по согласованию с заместителем премьер-министра, курирующим соответствующую сферу, и публикуется на официальных сайтах Министерства промышленности и лизингодателей в сети Интернет.
Компенсация потерь Банку развития от предоставления кредитов осуществляется ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на иные общегосударственные вопросы, в порядке, установленном Министерством финансов для компенсации потерь банков, связанных с предоставлением кредитов на льготных условиях.
Размер средств для компенсации потерь по кредиту не может превышать 6% годовых и рассчитывается как разница между:
процентным доходом, исчисленным из ежедневного остатка задолженности по предоставленному Банком развития кредиту, с использованием сложившейся за месяц, предшествующий отчетному, средневзвешенной процентной ставки по привлеченным им на рыночных условиях финансовым ресурсам, увеличенной на 0,7 процентного пункта;
процентным доходом, исчисленным из ежедневного остатка задолженности по предоставленному Банком развития кредиту, с использованием установленной по кредитному договору процентной ставки.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
