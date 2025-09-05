ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ


11:02 08.09.2025

Правительство Беларуси определило условия поддержки для приобретения крупногабаритной современной техники в лизинг. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №482 от 5 сентября 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно документу в 2025–2026 годах юрлица, за исключением юрлиц, заключивших в 2025–2026 годах договоры финансовой аренды (лизинга) на условиях указа от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования», вправе приобретать крупногабаритную современную технику, произведенную на территории Республики Беларусь, в финансовую аренду (лизинг), за исключением возвратного лизинга, у лизингодателей на следующих условиях:

размер отношения суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя и его иных инвестиционных расходов, не учтенных в составе стоимости предмета лизинга, к не возмещенной на дату расчета очередного лизингового платежа стоимости предмета лизинга в годовом выражении не должен превышать 9% годовых;

уплата лизингополучателем авансового платежа в размере не менее 15% от стоимости техники, предусмотренной в договоре финансовой аренды (лизинга);

срок лизинга техники, установленный в договоре финансовой аренды (лизинга), составляет не более 5 лет, а в случае, если приобретение техники осуществляется за счет кредитов – соответствует сроку предоставления кредита (транша кредита),

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» вправе предоставлять лизингодателям кредиты в белорусских рублях в общей сумме до 200 млн. рублей со сроком погашения до 5 лет и уплатой процентов за пользование ими в размере 8% годовых.

Перечень приобретаемой лизингодателями техники определяется Министерством промышленности по согласованию с заместителем премьер-министра, курирующим соответствующую сферу, и публикуется на официальных сайтах Министерства промышленности и лизингодателей в сети Интернет.

Компенсация потерь Банку развития от предоставления кредитов осуществляется ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на иные общегосударственные вопросы, в порядке, установленном Министерством финансов для компенсации потерь банков, связанных с предоставлением кредитов на льготных условиях.

Размер средств для компенсации потерь по кредиту не может превышать 6% годовых и рассчитывается как разница между:

процентным доходом, исчисленным из ежедневного остатка задолженности по предоставленному Банком развития кредиту, с использованием сложившейся за месяц, предшествующий отчетному, средневзвешенной процентной ставки по привлеченным им на рыночных условиях финансовым ресурсам, увеличенной на 0,7 процентного пункта;

процентным доходом, исчисленным из ежедневного остатка задолженности по предоставленному Банком развития кредиту, с использованием установленной по кредитному договору процентной ставки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.09.2025
валюта курс
EUR 3.5173
USD 3.0094
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0094 +0.01
RUB 3.6955 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.5100
USD 2.9970 3.0000
RUB 3.6800 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 08.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1720
EUR/RUB 94.8000 95.3000
USD/RUB 81.1000 81.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте