|05.09.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ «АБ ПРЫЁМЕ Ў ГРАМАДЗЯНСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»
16:48 05.09.2025
Александр Лукашенко 5 сентября подписал указ №321 «Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь», сообщает пресс-служба президента.
Решением Главы государства белорусское гражданство получили 323 человека, среди которых 21 несовершеннолетний.
Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают в стране более пяти лет, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы.
