Новое в законодательстве

ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ «АБ ПРЫЁМЕ Ў ГРАМАДЗЯНСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

16:48 05.09.2025 Александр Лукашенко 5 сентября подписал указ №321 «Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь», сообщает пресс-служба президента. Решением Главы государства белорусское гражданство получили 323 человека, среди которых 21 несовершеннолетний. Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают в стране более пяти лет, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы.