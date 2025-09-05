Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2025 г. № 478 утверждено Положение о Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) представляет собой государственный информационный ресурс. Его ведение направлено на:

обеспечение единого государственного учета плательщиков (иных обязанных лиц);

обеспечение единых принципов идентификации плательщиков (иных обязанных лиц);

осуществление налогового контроля;

ведение налоговой отчетности.

Владельцем и оператором реестра выступает Министерство по налогам и сборам.

В качестве принципов ведения реестра определены:

полнота и достоверность содержащихся в нем сведений, оперативность их предоставления пользователям, имеющим к ним доступ;

эффективность использования содержащихся в нем сведений для осуществления налогового контроля;

совместимость с другими государственными информационными ресурсами, а также информационное взаимодействие с ними.

Информация о плательщиках (иных обязанных лицах) в реестре, не составляющая налоговую тайну, является открытой и общедоступной и размещается на официальном сайте МНС.

Положением также установлено, какие сведения о плательщиках (иных обязанных лицах) включаются в реестр в отношении:

юридических лиц Республики Беларусь:

обособленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь:

иностранных организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами;

иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, иного лица, являющегося налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранного государства, оказывающих услуги в электронной форме, иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, иного иностранного лица, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров покупателям Республики Беларусь;

дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований;

простых товариществ (участников договора о совместной деятельности);

доверительных управляющих;

физических лиц.

Кроме того, Положением определены случаи, при которых плательщики исключаются из реестра.

МНС ведет реестр посредством объединения передаваемых инспекциями МНС по областям и г. Минску сведений в единый банк данных.

Правовым актом ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 4 марта 2004 г. № 230 «О Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц)».

Постановление принято в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь.

Справка Pravo.by

Плательщики подлежат постановке на учет в налоговом органе независимо от установленных налоговым законодательством обстоятельств, с наличием которых связаны возникновение и исполнение налогового обязательства по тому или иному налогу, сбору (пошлине). При постановке на учет каждому плательщику присваивается единый по всем налогам, сборам (пошлинам), в том числе по таможенным платежам, учетный номер плательщика.

Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения учетного номера плательщика и признания его недействительным устанавливаются Министерством по налогам и сборам.

Налоговые органы вносят сведения о постановке на учет плательщиков в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц). Порядок ведения данного реестра устанавливается Советом Министров Республики Беларусь

Основные положения постановления вступают в силу с 6 сентября 2025 г., иные – с 1 января 2026 г