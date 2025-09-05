|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
СОВМИН АКТУАЛИЗИРОВАЛ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
14:26 05.09.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2025 г. № 478 утверждено Положение о Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц).
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) представляет собой государственный информационный ресурс. Его ведение направлено на:
обеспечение единого государственного учета плательщиков (иных обязанных лиц);
обеспечение единых принципов идентификации плательщиков (иных обязанных лиц);
осуществление налогового контроля;
ведение налоговой отчетности.
Владельцем и оператором реестра выступает Министерство по налогам и сборам.
В качестве принципов ведения реестра определены:
полнота и достоверность содержащихся в нем сведений, оперативность их предоставления пользователям, имеющим к ним доступ;
эффективность использования содержащихся в нем сведений для осуществления налогового контроля;
совместимость с другими государственными информационными ресурсами, а также информационное взаимодействие с ними.
Информация о плательщиках (иных обязанных лицах) в реестре, не составляющая налоговую тайну, является открытой и общедоступной и размещается на официальном сайте МНС.
Положением также установлено, какие сведения о плательщиках (иных обязанных лицах) включаются в реестр в отношении:
юридических лиц Республики Беларусь:
обособленных подразделений юридических лиц Республики Беларусь:
иностранных организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами;
иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, иного лица, являющегося налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранного государства, оказывающих услуги в электронной форме, иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, иного иностранного лица, осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров покупателям Республики Беларусь;
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований;
простых товариществ (участников договора о совместной деятельности);
доверительных управляющих;
физических лиц.
Кроме того, Положением определены случаи, при которых плательщики исключаются из реестра.
МНС ведет реестр посредством объединения передаваемых инспекциями МНС по областям и г. Минску сведений в единый банк данных.
Правовым актом ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в том числе от 4 марта 2004 г. № 230 «О Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц)».
Постановление принято в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь.
Справка Pravo.by
Плательщики подлежат постановке на учет в налоговом органе независимо от установленных налоговым законодательством обстоятельств, с наличием которых связаны возникновение и исполнение налогового обязательства по тому или иному налогу, сбору (пошлине). При постановке на учет каждому плательщику присваивается единый по всем налогам, сборам (пошлинам), в том числе по таможенным платежам, учетный номер плательщика.
Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения учетного номера плательщика и признания его недействительным устанавливаются Министерством по налогам и сборам.
Налоговые органы вносят сведения о постановке на учет плательщиков в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц). Порядок ведения данного реестра устанавливается Советом Министров Республики Беларусь
Основные положения постановления вступают в силу с 6 сентября 2025 г., иные – с 1 января 2026 г
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте