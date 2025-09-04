Постановление Министерства спорта и туризма от 11 августа 2025 г. № 29 «О денежных нормах расходов на питание» вступило в силу 4 сентября.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены денежные нормы расходов на питание:

для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях;

для учащихся училищ олимпийского резерва;

при проведении республиканских, областных (г. Минска), районных (городских) спортивных мероприятий, а также проводимых в организациях физической культуры и спорта;

при проведении международных спортивных мероприятий;

при проведении спортивно-массовых мероприятий.

Определено, что юрлицами и ИП, осуществляющими общественное питание, к установленным нормам при проведении спортивно-массовых мероприятий, применяется повышающий коэффициент 1,5. Это касается мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Также постановлением №29 утверждена Инструкция о порядке установления денежных норм расходов на питание при проведении спортивных мероприятий, для учащихся училищ олимпийского резерва и лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях.

Согласно Инструкции нормы определяются ежегодно: для учащихся училищ олимпийского резерва – до 1 августа; для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях, – до 1 мая; при проведении спортивных мероприятий – до 1 августа.

Кроме того, ряд постановлений Министерства спорта и туризма признается утратившим силу, в том числе от 17 июля 2014 г. № 32 «Об установлении денежных норм расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов», от 21 июля 2014 г. № 46 «О порядке установления денежных норм расходов на питание», от 30 апреля 2015 г. № 10 «О денежных нормах расходов на питание для учащихся училищ олимпийского резерва», от 28 мая 2015 г. № 12 «О денежных нормах расходов на питание для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях».

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».