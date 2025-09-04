|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МИНСПОРТА УСТАНОВИЛО ДЕНЕЖНЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ
10:33 05.09.2025
Постановление Министерства спорта и туризма от 11 августа 2025 г. № 29 «О денежных нормах расходов на питание» вступило в силу 4 сентября.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом установлены денежные нормы расходов на питание:
для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях;
для учащихся училищ олимпийского резерва;
при проведении республиканских, областных (г. Минска), районных (городских) спортивных мероприятий, а также проводимых в организациях физической культуры и спорта;
при проведении международных спортивных мероприятий;
при проведении спортивно-массовых мероприятий.
Определено, что юрлицами и ИП, осуществляющими общественное питание, к установленным нормам при проведении спортивно-массовых мероприятий, применяется повышающий коэффициент 1,5. Это касается мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
Также постановлением №29 утверждена Инструкция о порядке установления денежных норм расходов на питание при проведении спортивных мероприятий, для учащихся училищ олимпийского резерва и лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях.
Согласно Инструкции нормы определяются ежегодно: для учащихся училищ олимпийского резерва – до 1 августа; для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях, – до 1 мая; при проведении спортивных мероприятий – до 1 августа.
Кроме того, ряд постановлений Министерства спорта и туризма признается утратившим силу, в том числе от 17 июля 2014 г. № 32 «Об установлении денежных норм расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов», от 21 июля 2014 г. № 46 «О порядке установления денежных норм расходов на питание», от 30 апреля 2015 г. № 10 «О денежных нормах расходов на питание для учащихся училищ олимпийского резерва», от 28 мая 2015 г. № 12 «О денежных нормах расходов на питание для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях».
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте