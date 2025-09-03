ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ОБНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ ВОДОЕМОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОВОДСТВА


12:00 04.09.2025

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 26 августа 2025 г. № 74 скорректированы ведомственные постановления по вопросам ведения рыболовного хозяйства и рыбоводства.

Как сообщает Национальный правовой портал, пПравовым актом актуализируются:

республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 21 апреля 2022 г. № 42;

республиканский перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 16 мая 2022 г. № 48.

В частности, изменениями в перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, предусмотрено:

исключение из перечня озер Сита (у дер. Кривоселье, Браславский район), Добрино (возле дер. Добрино, Витебский район), Полонское (возле дер. Вороны, Витебский район), Яновичское (возле г.п. Яновичи, Витебский район), Воронь (возле дер. Воронь, Лепельский район), Большое Исно (6 км от дер. Великие Дольцы, Ушачский район), Должино (6 км от г.п. Ушачи, Ушачский район), Звонь (8 км от дер. Жары, Ушачский район);

включение в перечень озера Купальное, расположенного в Верхнедвинском районе Витебской области недалеко от дер. Любасно.

Что касается перечня прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, то 9 водоемов из него исключено и более 20 – включено.

Также правовым актом уточнены площади ряда водных объектов.

Постановление вступает в силу с 4 сентября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2025
валюта курс
EUR 3.4821
USD 2.9875
RUB 3.6955
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0136
USD 2.9875 +0.0107
RUB 3.6955 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4770 3.4800
USD 2.9810 2.9860
RUB 3.6860 3.6930
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 94.1000 94.3000
USD/RUB 80.7500 80.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте