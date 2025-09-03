Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 26 августа 2025 г. № 74 скорректированы ведомственные постановления по вопросам ведения рыболовного хозяйства и рыбоводства.

Как сообщает Национальный правовой портал, пПравовым актом актуализируются:

республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 21 апреля 2022 г. № 42;

республиканский перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 16 мая 2022 г. № 48.

В частности, изменениями в перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства, предусмотрено:

исключение из перечня озер Сита (у дер. Кривоселье, Браславский район), Добрино (возле дер. Добрино, Витебский район), Полонское (возле дер. Вороны, Витебский район), Яновичское (возле г.п. Яновичи, Витебский район), Воронь (возле дер. Воронь, Лепельский район), Большое Исно (6 км от дер. Великие Дольцы, Ушачский район), Должино (6 км от г.п. Ушачи, Ушачский район), Звонь (8 км от дер. Жары, Ушачский район);

включение в перечень озера Купальное, расположенного в Верхнедвинском районе Витебской области недалеко от дер. Любасно.

Что касается перечня прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, то 9 водоемов из него исключено и более 20 – включено.

Также правовым актом уточнены площади ряда водных объектов.

Постановление вступает в силу с 4 сентября 2025 г.