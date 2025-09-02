|О компании
|03.09.2025
Новое в законодательстве
ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЖКХ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
12:31 03.09.2025
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству под председательством Казачка С.А. состоялось 2 сентября 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, на заседании депутаты рассмотрели вопросы подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)», обсудили проблемные аспекты работы жилищно-коммунального хозяйства, а также предложения по повышению экономической эффективности деятельности Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
