Министерством образования 21 августа принято постановление № 147 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, видах, формах и сроках проведения итоговых испытаний в 2025/2026 учебном году».

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, установлено, что в 2025/2026 учебном году выпускники девятых классов будут сдавать экзамены по: белорусскому языку (изложение в письменной форме); русскому языку (изложение в письменной форме); математике (контрольная работа в письменной форме); истории Беларуси (по билетам в устной форме).

Основные сроки проведения – с 1 по 10 июня 2026 г., иные сроки – с 17 по 24 августа 2026 г.

Такие же экзамены в указанные сроки будут сдавать и учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования итоговые испытания проводятся в виде централизованного экзамена в письменной форме для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования, учащихся, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, за исключением учащихся с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Для испытаний по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению (по выбору учащегося) установлены:

основные сроки – 26 мая 2026 г.;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 19 августа 2026 г.

Даты испытаний по белорусскому или русскому языкам (по выбору учащегося) следующие:

основные сроки – 29 мая 2026 г.;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 19 августа 2026 г.

Также определены формы и даты проведения итоговых испытаний для:

учащихся второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования;

учащихся гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;

учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования в специальных школах закрытого типа, специальных профессионально-технических училищах закрытого типа, в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовых профилакториев МВД, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования;

учащихся, курсантов по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования.

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2025 г.