Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом, в частности, утверждено Положение, которым установлен порядок:

перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, в случае выезда граждан на срок свыше 10 суток подряд из места жительства (регистрации по месту жительства);

приостановления (возобновления) оказания коммунальных услуг гражданам, имеющим без уважительных причин задолженность по плате за коммунальные услуги и не погасившим ее в установленные сроки.

Так, в случае, если гражданин выехал из постоянного места жительства на срок свыше 10 суток подряд, производится перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг, в числе которых обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), газоснабжение при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды и газа, а также возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, но не более чем за три года.

При выезде граждан за пределы Республики Беларусь с 1 марта 2022 г. на срок свыше 30 дней подряд, за исключением выезда по отдельным основаниям, перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг не осуществляется за период, в котором граждане были включены в:

список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание,

и (или) список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг, а также возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, производится на основании заявления гражданина или плательщика и иных документов. Заявление и документы представляются не позднее 30 календарных дней со дня возвращения гражданина к месту жительства.

Также определен перечень оснований и необходимых документов для проведения перерасчета платы за коммунальные услуги, возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта. В числе таких оснований – выезд за границу, на оздоровление и санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы или службы в резерве, альтернативной службы, выезд в сельские населенные пункты, садоводческие товарищества, дачные кооперативы, на учебу, в служебную командировку и др.

Кроме того, постановлением № 465 утверждено Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, возмещения расходов на электроэнергию.

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в частности, от 16 декабря 2005 г. № 1466 «Об утверждении Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) оказания коммунальных услуг», от 12 июня 2014 г. № 571 «О порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию».

Основные положения правового акта вступают в силу с 1 октября 2025 г.