ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 2 ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, КАСАЮЩИХСЯ ШОС

13:33 29.08.2025 Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС. Соответствующие указы №318 и №319 Глава государства подписал 28 августа, сообщает пресс-служба президента. В частности, одобрен проект соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС. Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.