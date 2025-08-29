|О компании
|30.08.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 2 ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, КАСАЮЩИХСЯ ШОС
13:33 29.08.2025
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС. Соответствующие указы №318 и №319 Глава государства подписал 28 августа, сообщает пресс-служба президента.
В частности, одобрен проект соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС.
Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
