Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ


10:03 29.08.2025

Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства информации от 18 августа 2025 г. № 84/11 утверждены Правила по охране труда при проведении полиграфических работ.

Как сообщает Национальный правовой портал, правила устанавливают требования по охране труда при выполнении работ, связанных с изготовлением газет, журналов, книг, бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, поздравительных открыток и прочей продукции с применением допечатных, печатных, брошюровочно-переплетных и отделочных процессов.

Соответствующие требования направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением полиграфических работ. Они распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих полиграфическую деятельность.

Отмечено, что при проведении полиграфических работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

движущиеся машины и механизмы, транспортные средства;подвижные части оборудования, передвигающиеся заготовки, материалы, тара, печатные формы, готовая продукция, изделия;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие аэрозолей фиброгенного действия;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенные уровни вибрации и (или) шума на рабочем месте;

повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;недостаточная освещенность рабочей зоны;

опасные свойства химических веществ (токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные); психофизические перегрузки.

Предусмотрено, что для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в установленном законодательством порядке.

Документ содержит требования по охране труда, предъявляемые к организации производственных процессов. В частности, определено, что для проведения работ на полиграфическом оборудовании, его монтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания работник должен:

иметь соответствующую квалификацию по профессии рабочего;

пройти медицинский осмотр, а также обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

В установленных законодательством о труде случаях при выполнении указанных работ ограничивается применение труда женщин и несовершеннолетних.

Также определены требования к расположению рабочих мест, организации освещения, системам контроля и управления производственными процессами.

Помимо указанных, правила устанавливают требования:

к хранению, перемещению, транспортированию материалов, заготовок, деталей, изделий и отходов производства;

по охране труда:

при эксплуатации полиграфического оборудования и организации работ, связанных с полиграфическим производством;

к допечатным, печатным, брошюровочно-переплетным и отделочным процессам.

Постановление № 84/11 вступает в силу с 1 октября 2025 г.
