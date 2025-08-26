После 1 сентября не возникнет проблем с прохождением техосмотра автомобилей, имеющих тонировку на стеклах. Об этом сообщается в комментарии Минтранса, МВД и Государственного комитета по стандартизации по вопросу проведения гостехосмотра транспортных средств, на стеклах которых имеется тонировка (установлены дополнительные предметы или покрытия).

На основании ч. 2 ст. 33 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» при проведении гостехосмотра транспортных средств осуществляется проверка их технического состояния на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), а также техрегламентов Евразийского экономического союза.

Так, в соответствии с пунктом 73 технического регламента ТР ТС 018/2011 порядок и объем проведения проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, определяется национальным законодательством государств – членов Таможенного союза.

В Беларуси основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении установлены ПДД, утвержденными указом от 28 ноября 2005 года № 551.

шторок на боковые (кроме передних) и задние окна автобуса, предназначенного для перевозки сидящих пассажиров;

жалюзи, шторок и пленочных покрытий на боковые (кроме передних) и задние стекла легкового автомобиля.

не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла);

светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70% (для авто, оснащенных броневой защитой, этот показатель должен составлять не менее 60%).

Данное требование не применяется к задним стеклам авто категории М1 при условии, что они оборудованы наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованиям приложения №8 к техрегламенту ТР ТС 018/2011.

окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов;

не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект.

Таким образом, наличие жалюзи, шторок либо пленочных покрытий на задних и боковых стеклах транспортных средств не противоречит требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, так как обзорность с места водителя не ограничивается.