Сегодня на Портале Pravo.by опубликовано постановление Правительства от 22 августа 2025 г. № 454 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра организаторов культурно-зрелищных мероприятий (реестр).

Реестр представляет собой базу данных, включающую сведения об организаторах мероприятий. Он формируется и ведется Министерством культуры (Минкультуры).

Положением определено, что для включения в реестр юридическое лицо предоставляет в Минкультуры соответствующее заявление, которое должно содержать:

сведения, предусмотренные в абзацах втором, седьмом–девятом, одиннадцатом и двенадцатом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;

сведения о документах, удостоверяющих личность руководителя юридического лица, его работников, непосредственно участвующих в организации и проведении мероприятий, учредителя (учредителей) (для юридических лиц частной формы собственности) (вид документа, его серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование (код) органа, выдавшего документ);

вид (виды) деятельности, в связи с занятием которым организатор мероприятий подлежит включению в реестр;

информацию о мероприятиях, проведенных юридическим лицом (его руководителем, учредителем (учредителями), работниками) (видео-, аудиозаписи, сценарии, иные материалы), и их соответствии требованиям Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры.

Решение о включении (отказе во включении) юридического лица в реестр оформляется приказом ведомства. Юридическое лицо письменно уведомляется о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа с направлением выписки из реестра (в случае принятия решения о включении организатора мероприятий в реестр).

Определен порядок исключения и предоставления информации из реестра, внесение изменений в него.

Постановлением № 454 также установлено, что:

организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий (мероприятия) с участием белорусских и (или) зарубежных исполнителей допускаются только организаторами мероприятий, включенными в реестр, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

включение в реестр дает организаторам мероприятий право осуществлять один или несколько видов деятельности:

организация и проведение мероприятий с участием белорусских и (или) зарубежных исполнителей на территории Республики Беларусь;

организация и проведение мероприятий с участием белорусских и (или) зарубежных исполнителей на территории одной из областей, г. Минска;

организация и проведение мероприятий с участием белорусских исполнителей на территории Республики Беларусь;

организация и проведение спектаклей с участием белорусских и (или) зарубежных исполнителей на территории Республики Беларусь.

Вид (виды) деятельности, которым вправе заниматься организатор мероприятий, указывается в реестре и выписке из него.

Определены случаи, когда требования не распространяются на организаторов мероприятий с участием белорусских исполнителей.

Кроме того, в документе перечислены обязанности организаторов мероприятий, в частности, по наличию выписки из реестра, реализации входных билетов и печатной продукции.

Организаторы мероприятий, ранее включенные в реестр, обязаны в месячный срок после вступления в силу постановления № 454 представить в Минкультуры документы, предусмотренные в обновленном Положении о порядке формирования и ведения реестра, Указанные организации могут продолжать осуществлять деятельность по организации и проведению мероприятий с участием белорусских исполнителей на территории Республики Беларусь до принятия решения ведомством по поданному заявлению.

Признаются утратившими силу:

постановление Совета Министров от 22 июня 2022 г. № 401 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий»;

ряд пунктов постановлений Совета Министров от 2 сентября 2023 г. № 574 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», от 19 сентября 2023 г. № 608 «Об организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий» и от 23 апреля 2024 г. № 312 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Постановление № 454 вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.