Александр Лукашенко 25 августа подписал указ №317 «Об учреждениях образования». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом предусматривается создание учреждения среднего специального образования «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Это произойдет путем реорганизации действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, расположенного в д.Горани Минского района.

Образовательный процесс будет организован на имеющейся материально-технической базе и не потребует значительных финансовых расходов на создание и функционирование колледжа.

Ежегодно планируется готовить около 100 офицеров по наиболее востребованным в органах внутренних дел специальностям из числа граждан, желающих служить в милиции.