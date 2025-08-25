|О компании
|26.08.2025
Новое в законодательстве
КОЛЛЕДЖ МВД ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
09:23 26.08.2025
Александр Лукашенко 25 августа подписал указ №317 «Об учреждениях образования». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом предусматривается создание учреждения среднего специального образования «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Это произойдет путем реорганизации действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, расположенного в д.Горани Минского района.
Образовательный процесс будет организован на имеющейся материально-технической базе и не потребует значительных финансовых расходов на создание и функционирование колледжа.
Ежегодно планируется готовить около 100 офицеров по наиболее востребованным в органах внутренних дел специальностям из числа граждан, желающих служить в милиции.
