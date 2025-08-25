|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ О ТЕКУЩЕМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ФИЗЛИЦ С БАЗОВЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
10:16 25.08.2025
Александр Лукашенко 22 августа подписал указ № 313, в соответствии с которым внесены изменения в указ «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ подписан в целях создания эффективных условий для соблюдения установленных законодательством об исполнительном производстве ограничений размера удерживаемых с доходов граждан денежных средств.
Указом предусмотрено, что не будет осуществляться списание денежных средств с базовых счетов в бесспорном порядке, за исключением их списания органами принудительного исполнения, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение.
Списание денежных средств в бесспорном порядке с иных счетов граждан (электронных кошельков) будет осуществляться без изменений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2025
Курсы в банках
на 25.08.2025
Конвертация в банках
на 25.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте