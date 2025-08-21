|О компании
|22.08.2025
Новое в законодательстве
МАРТ УСТАНОВИЛ ТИПОВУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТАБФОНДОВ
11:01 22.08.2025
В рамках исполнения указа от 11 июня 2025 г. № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд» МАРТ принято постановление от 18 июля 2025 г. №49 «Об установлении типовой формы договора поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, типовой договор утвержден в целях совершенствования порядка и условий поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд в межсезонный период.
Постановление вступило в силу 21 августа 2025 г.
