|21.08.2025
|
|
Новое в законодательстве
СОВМИН ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА НИХ
09:18 21.08.2025
by/document/?guid=12551&p0=C22500445"> утверждено положение о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые, организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, и погашения задолженности за них.
Индексация тарифов на коммунальные услуги осуществляется с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, используемой при установлении тарифов на коммунальные услуги, на дату оплаты лицами потребленных коммунальных услуг и курса белорусского рубля к иностранной валюте, используемой при установлении тарифов на коммунальные услуги, указанного в решениях облисполкомов и Минского горисполкома об установлении тарифов на коммунальные услуги и принятого при их расчете.
Документом устанавливается формула расчета для индексации тарифов в случае колебания курса белорусского рубля.
Оплата лицами потребленных коммунальных услуг, включая погашение задолженности за эти услуги, производится по тарифам на коммунальные услуги, проиндексированным в порядке, предусмотренном положением.
Положение вступает в силу с 1 января 2026 года.
|
|
