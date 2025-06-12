На общественное обсуждение вынесен проект указа «О развитии агроэкотуризма».

Как сообщает Национальный правовой портал, предусматривается утверждение Положения о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, которым регулируются:

круг лиц, которые вправе осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также условия осуществления такой деятельности;

перечень услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма, их комплексное оказание;

порядок принятия районными исполкомами решений о применении физическими лицами сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

льготное кредитование субъектов агроэкотуризма с закреплением в проекте переходных положений по уже заключенным кредитным договорам;

иные вопросы в сфере агроэкотуризма.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 июня 2025 г.