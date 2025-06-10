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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ УКАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА FOREX


12:39 11.06.2025

В Беларуси изменят правила игры на рынке Forex. Разработан проект указа, призванный оживить эту сферу. Об этом сообщает портал news.by со ссылкой на Нацбанк.

За последние годы объем белорусского рынка существенно уменьшился - осталось только шесть компаний (это вдвое меньше, чем три года назад).

В частности, регулятор планирует разрешить компаниям Forex работать с ценными бумагами и токенами, а также заниматься более широким кругом операций.

Чтобы вернуть иностранных клиентов, им также хотят разрешить расчеты электронными деньгами, а самое главное - они смогут аккумулировать деньги клиентов на счетах в зарубежных банках, чтобы минимизировать риски при переводах из-за санкций.

Возможно, в перспективе на рынке можно будет полноценно работать и с криптовалютами. Но пока речи о том, чтобы принимать их от клиентов, не идет, отмечает Нацбанк.
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