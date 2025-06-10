Принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 мая 2025 г. № 34, в соответствии с которым утвержден Регламент в отношении административной процедуры 8.83.1 «Согласование реализации потребительских товаров для целей их дальнейшей реализации за пределы Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в Регламенте указаны особенности осуществления указанной административной процедуры, перечислены документы и (или) сведения, необходимые для осуществления данной административной процедуры, а также предъявляемые к ним требования, форма и порядок подачи.

Названное постановление вступает в силу после его официального опубликования.