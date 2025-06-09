Планируемые изменения законодательства в сфере аудиторской деятельности обсудили на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

В заседании Постоянной комиссии также приняли участие представители Министерства финансов, секретариатов Совета Республики и Палаты представителей.

Председатель Постоянной комиссии по экономической политике Николайкин В.П. озвучил выводы заключения экспертного совета при Совете Республики Национального собрания восьмого созыва по проекту Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» (второе чтение) и акцентировал внимание на необходимости обеспечения пакетного принципа подготовки данного проекта законодательного акта.

Замминистра финансов Беларуси Судник А.А. проинформировал участников заседания о ходе подготовки проектов постановлений Правительства об утверждении Положения о деловой (профессиональной) репутации, также перечня организаций, информация о деятельности которых имеет особую экономическую значимость для Республики Беларусь, при оказании аудиторских услуг которым устанавливаются особенности в части обеспечения дополнительной защиты информации.

В ближайшее время соответствующие проекты документов, учитывающие высказанные участниками заседания предложения, будут представлены в Постоянную комиссию.