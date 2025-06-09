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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ


13:12 10.06.2025

Постановлением Совета Министров от 6 июня 2025 года № 304 «О категорировании электроприемников и объектов электроснабжения» определен перечень объектов ЖКХ в Беларуси, подлежащих оснащению автономными источниками питания электроэнергией.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включен ряд объектов в учреждениях здравоохранения и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Так, например, в учреждениях здравоохранения, к таким объектам отнесены операционные и родильные, отделения интенсивной терапии и реанимации, помещения, где находятся инкубаторы для выхаживания недоношенных детей, аппараты искусственного кровообращения, электроприемники систем подачи медицинских газов, вакуума и сжатого воздуха в помещения операционных и родовых блоков, вентиляторы, входящие в состав установок кондиционирования воздуха и отделений интенсивной терапии и реанимации и др.

В жилищно-коммунальном хозяйстве – отдельные объекты питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), а также котельные, относящиеся к I категории по надежности теплоснабжения, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей I категории по надежности теплоснабжения, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла.

Решение принято для планирования и осуществления комплекса мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

СПРАВКА PRAVO.BY

Под автономным источником питания электроэнергией понимается электроагрегат (электростанция), который(ая) позволяет осуществлять питание потребителей независимо от основных источников электроэнергии (энергосистемы)

Постановление вступило в силу 7 июня 2025 г.
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