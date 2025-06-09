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ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ СОГЛАШЕНИЙ ПО УПРОЩЕНИЮ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ПАРТНЕРОВ ПО ЕАЭС
10:19 10.06.2025
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров, направленных на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества партнеров по ЕАЭС с третьими странами. Соответствующие указы Глава государства подписал 9 июня, сообщает пресс-служба президента.
Одобрен проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, а также проект Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой стороны.
На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Правительство.
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