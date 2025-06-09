Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров, направленных на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества партнеров по ЕАЭС с третьими странами. Соответствующие указы Глава государства подписал 9 июня, сообщает пресс-служба президента.

Одобрен проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, а также проект Соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой стороны.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Правительство.