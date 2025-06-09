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Новое в законодательстве
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ФИНРЫНКА
16:21 09.06.2025
На очередном заседании Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», сообщает пресс-служба Палаты представителей.
Разработка законопроекта является очередным этапом проводимой Национальным банком системной работы по совершенствованию денежно-кредитной политики, в частности, деятельности субъектов финансового рынка.
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» и «О рекламе».
Законопроектом предусмотрено:
установление запретов на предоставление займов:
физическим лицам ИП и юрлицами, не осуществляющими микрофинансовую деятельность, за исключением займов собственным работникам;
в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников);
под залог единственного жилого дома (квартиры);
введение ограничений по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), взыскиваемых по договорам займа между физическими лицами;
установление запрета на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов.
Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать усилению борьбы с недобросовестными займодавцами, защите прав и имущественных интересов граждан, а также сократит количество обращений, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг.
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