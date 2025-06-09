ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ФИНРЫНКА


16:21 09.06.2025

На очередном заседании Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Разработка законопроекта является очередным этапом проводимой Национальным банком системной работы по совершенствованию денежно-кредитной политики, в частности, деятельности субъектов финансового рынка.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» и «О рекламе».

Законопроектом предусмотрено:

установление запретов на предоставление займов:

физическим лицам ИП и юрлицами, не осуществляющими микрофинансовую деятельность, за исключением займов собственным работникам;

в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников);

под залог единственного жилого дома (квартиры);

введение ограничений по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), взыскиваемых по договорам займа между физическими лицами;

установление запрета на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов.

Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать усилению борьбы с недобросовестными займодавцами, защите прав и имущественных интересов граждан, а также сократит количество обращений, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2025
валюта курс
EUR 3.4220
USD 2.9953
RUB 3.7845
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4332 +0.0111
USD 2.9953 -0.0017
RUB 3.7845 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4280 3.4290
USD 2.9850 2.9900
RUB 3.7700 3.7770
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1499
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 79.1500 79.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте