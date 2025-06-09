На очередном заседании Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов», сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Разработка законопроекта является очередным этапом проводимой Национальным банком системной работы по совершенствованию денежно-кредитной политики, в частности, деятельности субъектов финансового рынка.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» и «О рекламе».

Законопроектом предусмотрено:

установление запретов на предоставление займов:

физическим лицам ИП и юрлицами, не осуществляющими микрофинансовую деятельность, за исключением займов собственным работникам;

в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников);

под залог единственного жилого дома (квартиры);

введение ограничений по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), взыскиваемых по договорам займа между физическими лицами;

установление запрета на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов.

Принятие норм, установленных законопроектом, будет способствовать усилению борьбы с недобросовестными займодавцами, защите прав и имущественных интересов граждан, а также сократит количество обращений, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг.