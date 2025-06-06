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Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА


10:25 09.06.2025

Александр Лукашенко 6 июня подписал указ № 226 «О деятельности в сфере игорного бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на упорядочение ведения игорного бизнеса, усиление контроля за осуществлением данной деятельности. Принятым указом, в частности, ужесточен механизм идентификации участников азартных игр. Их регистрация в виртуальных игорных заведениях будет проходить либо при личном посещении реального игорного заведения, или посредством видеосеанса в сети Интернет.

Указом увеличен срок хранения записей камер видеонаблюдения в игорных заведениях с 30 до 60 суток со дня их фиксации. Предоставлена возможность эксплуатировать игровые автоматы, используемые более 10 лет, при подтверждении соответствия их технических характеристик моделям, включенным в государственный реестр моделей, допущенных к использованию в Беларуси (до этого такие автоматы подлежали замене).

Устанавливается запрет для игроков иметь более одного игрового аккаунта, а также принимать участие в азартной игре по указанию третьих лиц. Организаторам игр запрещено предоставлять электронные карты, деньги и другие средства расчета при отсутствии у посетителей необходимой суммы. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации теперь не в праве осуществлять перевод денежных средств физических лиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Также в указе закреплены меры по пресечению преступных схем в сфере игорного бизнеса. Так, использовать криптовалюту для приема ставок и выплаты выигрыша можно будет исключительно через резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих деятельность оператора криптоплатформы или по обмену криптовалют. Кроме того, документом определен механизм идентификации принадлежности денежных средств физическим лицам для их допуска к участию в азартных играх.
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