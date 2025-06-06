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В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ФОРМЫ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ФИЗЛИЦ
13:15 06.06.2025
Постановлением Министерства по налогам и сборам от 30 апреля 2025 г. № 20 актуализированы формы налоговых деклараций и иных документов для исчисления и уплаты налогов с физлиц.
Как https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/june/88984/ Национальный правовой портал, документом, в частности, установлены формы:
налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц;
налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;
справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц;
реестра врученных извещений;
извещения на уплату подоходного налога с физических лиц;
извещения на уплату физическими лицами транспортного налога, земельного налога и налога на недвижимость единым имущественным платежом;
извещения на доплату единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц / о доплате подоходного налога с физических лиц/ о доплате сбора за осуществление ремесленной деятельности/ о доплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
извещения на уплату (доплату) единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
уведомления об осуществлении деятельности с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
уведомления о наличии излишне уплаченной суммы подоходного налога с физических лиц.
Также постановлением утверждена Инструкция о порядке заполнения налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц и справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц.
Согласно правовому акту извещение на уплату физлицами транспортного налога, земельного налога и налога на недвижимость единым имущественным платежом формируется по всем объектам налогообложения, принадлежащим физлицу.
Налоговый орган может вручать физлицу извещение, содержащее расчет налога и иные сведения, необходимые для уплаты налога, по одному или нескольким конкретным объектам налогообложения в случае вручения такого извещения:
на сумму налога, исчисленного за предыдущие налоговые периоды
при установлении объектов налогообложения, налог по которым ранее не исчислен
при установлении обстоятельств (в том числе при поступлении в налоговый орган сведений), в связи с которыми сумма налога, исчисленная по одному или нескольким конкретным объектам налогообложения и отраженная в ранее направленном физлицу извещении, подлежит изменению.
Постановление Министерства по налогам и сборам от 31 декабря 2010 г. № 100 «Об исчислении и уплате налогов с физических лиц» признается утратившим силу.
Основные положения постановления № 20 вступают в силу с 6 июня 2025 г.
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