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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВ
11:19 06.06.2025
Министерством здравоохранения 28 мая принято постановление № 52 «О единых размерах вознаграждений организаторов при государственных закупках».
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на 2025 год единый размер вознаграждения организатора составит:
при госзакупке медизделий, запасных частей к ним – 0,76 %;
при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,81 %.
Постановление вступает в силу с 7 июня 2025 г.
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