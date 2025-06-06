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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВ

11:19 06.06.2025 Министерством здравоохранения 28 мая принято постановление № 52 «О единых размерах вознаграждений организаторов при государственных закупках». Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу на 2025 год единый размер вознаграждения организатора составит: при госзакупке медизделий, запасных частей к ним – 0,76 %; при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,81 %. Постановление вступает в силу с 7 июня 2025 г.