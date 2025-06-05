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Новое в законодательстве


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ АКВАКУЛЬТУРЕ»


11:35 05.06.2025

Необходимость подготовки проекта Закона обусловлена тем, что ограниченные возможности самовоспроизводства водных биологических ресурсов (гидробионтов) и снижение промысловых запасов аборигенных и хозяйственно ценных видов рыб Мирового океана вынуждают искать новые подходы, которые обеспечили бы поступление пищевой рыбной продукции на мировой рынок.

Как сообщает Национальный правовой портал, в этой связи все более актуальным становится выращивание рыбы и других ценных водных биологических ресурсов (гидробионтов) в искусственных условиях.

В частности, проект Закона направлен на:

создание благоприятных условий для осуществления аквакультуры;

определение правовых, экономических и организационных основ аквакультуры;

формирование нормативной правовой базы, направленной на создание условий для роста объемов продукции аквакультуры, в целях полного удовлетворения спроса населения на данную продукцию.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июня 2025 г.
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