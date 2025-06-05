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Новое в законодательстве
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ АКВАКУЛЬТУРЕ»
11:35 05.06.2025
Необходимость подготовки проекта Закона обусловлена тем, что ограниченные возможности самовоспроизводства водных биологических ресурсов (гидробионтов) и снижение промысловых запасов аборигенных и хозяйственно ценных видов рыб Мирового океана вынуждают искать новые подходы, которые обеспечили бы поступление пищевой рыбной продукции на мировой рынок.
Как сообщает Национальный правовой портал, в этой связи все более актуальным становится выращивание рыбы и других ценных водных биологических ресурсов (гидробионтов) в искусственных условиях.
В частности, проект Закона направлен на:
создание благоприятных условий для осуществления аквакультуры;
определение правовых, экономических и организационных основ аквакультуры;
формирование нормативной правовой базы, направленной на создание условий для роста объемов продукции аквакультуры, в целях полного удовлетворения спроса населения на данную продукцию.
Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июня 2025 г.
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