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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ


10:59 22.01.2025

Правительство внесло изменения в законодательство о государственных закупках Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает Telegram-канал Правительства.

Документом предусматривается применение в 2025 - 2026 годах права на проведение процедуры закупки из одного источника при приобретении:

услуг по разработке проекта отвода земельного участка

работ (услуг) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика

бензина и (или) древесного, торфяного, печного бытового, дизельного топлива

услуг по зарядке электромобилей

услуг по разработке, доработке, модернизации, информационному и техническому сопровождению официальных интернет-сайтов государственных органов и организаций

услуг по проведению социологических исследований

услуг по пересылке почтовых отправлений.

Кроме того, перечень товаров, госзакупки которых осуществляются с применением биржевых торгов, дополнен культурами злаковыми (кроме риса), бобовыми, мукой кормовой мясо-костной, маслом подсолнечным и сафлоровым и другим.

Постановлением определен также порядок подтверждения соответствия участников процедуры госзакупки дополнительным требованиям, в том числе при совместном участии в процедуре госзакупки нескольких субъектов хозяйствования
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