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Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
10:59 22.01.2025
Правительство внесло изменения в законодательство о государственных закупках Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает Telegram-канал Правительства.
Документом предусматривается применение в 2025 - 2026 годах права на проведение процедуры закупки из одного источника при приобретении:
услуг по разработке проекта отвода земельного участка
работ (услуг) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика
бензина и (или) древесного, торфяного, печного бытового, дизельного топлива
услуг по зарядке электромобилей
услуг по разработке, доработке, модернизации, информационному и техническому сопровождению официальных интернет-сайтов государственных органов и организаций
услуг по проведению социологических исследований
услуг по пересылке почтовых отправлений.
Кроме того, перечень товаров, госзакупки которых осуществляются с применением биржевых торгов, дополнен культурами злаковыми (кроме риса), бобовыми, мукой кормовой мясо-костной, маслом подсолнечным и сафлоровым и другим.
Постановлением определен также порядок подтверждения соответствия участников процедуры госзакупки дополнительным требованиям, в том числе при совместном участии в процедуре госзакупки нескольких субъектов хозяйствования
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