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Новое в законодательстве
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
11:18 21.01.2025
Постановлением Министерства связи и информатизации и Министерства труда и социальной защиты от 13 декабря 2024 г. № 36/102 скорректирована Инструкция о порядке выплаты пенсий, пособий и осуществления других социальных выплат через объекты почтовой связи. Соответствующие изменения внесены в совместное постановление ведомств от 9 июня 2022 г. № 9/36.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, определен порядок выплаты пенсии гражданам, которым в соответствии с указом от 29 октября 2024 г. № 402 «О социальной поддержке» предоставлено право получать пенсию через объекты почтовой связи РУП «Белпочта» с оплатой за счет собственных средств оказываемой им услуги по выплате (доставке) пенсии.
Справка PRAVO.BY
Согласно указу от 29 октября 2024 г. №402 гражданам, проживающим в г. Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов, выплата пенсии по их выбору может осуществляться через объект почтовой связи национального оператора почтовой связи в случаях, когда они:
являются инвалидами III группы либо лицами, в отношении которых государственными организациями здравоохранения установлено ограничение способности к самостоятельному передвижению, соответствующее функциональному классу 3 и выше;
осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получают пособие по уходу за этим ребенком-инвалидом;
зарегистрированы по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидом I группы, получающим пенсию через объект почтовой связи;
достигли или достигнут возраста 70 лет до 1 января 2025 г.;
изъявили желание получать пенсию через объект почтовой связи с оплатой за счет собственных средств оказываемой им услуги по выплате (доставке) пенсии объекту почтовой связи
В Минсвязи уточнили, что для получения пенсии через объект почтовой связи с оплатой за счет собственных средств услуги по выплате (доставке) пенсии получателю необходимо подать в орган по труду, занятости и социальной защите соответствующее заявление. При этом выплата пенсии производится РУП «Белпочта» после внесения получателем платы за услугу по выплате (доставке) пенсии с выдачей платежного документа (квитанции).
При отказе получателя от данной услуги ему необходимо известить об этом орган по труду, занятости и социальной защите.
Тарифы за выплату (доставку) пенсии через объект почтовой связи с оплатой за счет собственных средств такой услуги определены в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 сентября 2023 г. № 60 «О тарифах на услуги почтовой связи общего пользования». В соответствии с изменениями, внесенными в данный правовой акт постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2024 г. № 80, указанные тарифы с 19 января 2025 г. установлены в размере:
Br1,8 – при получении пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи;
Br8,5 – при получении пенсии с доставкой на дом.
Постановление 36/102 вступило в силу 19 января 2025 г.
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