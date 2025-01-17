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Новое в законодательстве


С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ


11:32 20.01.2025

Министерством антимонопольного регулирования и торговли 15 января принято постановление №1 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по направлению Унеча (Высокое) – Адамова Застава составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям Унеча (Высокое) – Броды и Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины – 239,52 российского рубля. Цифры указаны без налога на добавленную стоимость.

Также установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси при осуществлении расчетов в белорусских рублях.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 г.
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