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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ 2025-2029 ГОДЫ ОБЪЯВЛЕНЫ ПЯТИЛЕТКОЙ КАЧЕСТВА


10:31 20.01.2025

Александр Лукашенко 17 января подписал указ №31, которым 2025-2029 годы объявлены пятилеткой качества. Она охватит все сферы жизнедеятельности государства и общества. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приоритетные цели пятилетки - дальнейшее повышение качества жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

Пятилетка качества предусматривает всесторонние преобразования, направленные на достижение высоких стандартов качества жизни, рост благосостояния общества, повышение эффективности экономики и управленческой деятельности, оптимизацию производственных процессов, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Указ определил стратегические задачи пятилетки качества в экономике, организации жизнедеятельности людей, социальных отношениях и в области права. Это те столпы, которые составляют основы функционирования государства.

Среди таких задач - создание новых современных предприятий, цифровая трансформация, обеспечение технологического суверенитета, дальнейший рост доходов населения, применение справедливой системы ценообразования, повышение рождаемости и улучшение демографического потенциала.

Должны быть обеспечены доступность и высокие стандарты образования, медицинской и социальной помощи, развитие жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций.

Улучшению качества жизни людей будет способствовать также дальнейшая дебюрократизация, снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. В числе задач - продвижение принципов здорового образа жизни.

В приоритете пятилетки поддержание общенационального диалога, укрепление института семьи, традиционных нравственных ценностей, патриотизма, повышение политической и правовой культуры, обеспечение стабильности правового регулирования.

Реализовать задачи пятилетки качества, сделать ее эффективной и результативной можно лишь совместными усилиями государственных органов, организаций всех форм собственности и граждан. В этой связи будет продолжено формирование понимания личной ответственности граждан за общий результат, за сохранение независимости страны.

Президентом поручено Правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом предусмотреть мероприятия по достижению задач пятилетки качества в программах (планах) развития Беларуси, отраслей экономики, регионов.
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