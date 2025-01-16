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В БЕЛАРУСИ БУДЕТ АВТОМАТИЗИРОВАН СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
15:14 16.01.2025
Советом Министров Республики Беларусь 14 января принято постановление № 20 «Об автоматизации сбора и консолидации информации о проведении иммунизации населения».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом определено, что Минздрав должен обеспечить автоматизацию сбора и консолидации информации о проведении иммунизации населения с использованием автоматизированной информационной системы «Отчет». Оператор и собственник данной АИС – ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга».
Справка pravo.by
В данном случае под иммунизацией населения понимаются санитарно-противоэпидемические мероприятия, основанные на применении лекарственных препаратов, предназначенных для формирования активного иммунитета в целях создания у человека искусственной невосприимчивости к болезнетворным микроорганизмам
Документом установлены: перечень персональных данных, вносимых в систему; перечень организаций, участвующих в информационном обмене в рамках ее функционирования; порядок доступа к обрабатываемым персональным данным, срок их хранения и удаления.
Регламент функционирования АИС «Отчет» определяет Агентство сервисизации и реинжиниринга по согласованию с Минздравом.
Постановление вступает в силу с 17 января 2025 г.
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