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Новое в законодательстве


РАСШИРЕНО УЧАСТИЕ ГОСИНСПЕКЦИИ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ


10:32 16.01.2025

Александр Лукашенко 15 января подписал указ №27 «О Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает расширение участия Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении национальной безопасности Беларуси, в связи с чем на данную структуру возложены новые задачи (наряду с сохранением всех ранее действующих).

В частности, должностные лица этой госинспекции наделяются правом проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в охраняемые объекты ведомства, а также изымать запрещенные к проносу предметы и вещества. Водители автомобилей этой госинспекции, участвующие в пресечении противоправных деяний, наравне с инспекторским составом наделяются правом применения и использования оружия, физической силы, спецсредств.

В целях повышения эффективности деятельности подразделения Госинспекции охраны животного и растительного мира укомплектовываются современными техническими средствами.

Указ принят во исполнение требований Главы государства по исключению множественности правового регулирования, обеспечению простоты восприятия законодательства. Вместо трех указов (№ 341 от 29 июня 2010 года, № 443 от 25 сентября 2013 года и № 269 от 15 июля 2019 года) подготовлен единый комплексный документ, регламентирующий деятельность Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
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