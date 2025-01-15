Программа разработки государственных стандартов Республики Беларусь в сфере туризма на 2025 – 2027 годы утверждена Госстандартом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ предусматривает разработку 10 новых государственных стандартов и двух изменений в действующие. Они будут касаться услуг гостиниц, туристических символов, различных видов туризма, а также компетенций персонала в данной сфере.

Так, в 2025 г. будут разработаны изменение к СТБ 2577-2020, касающемуся услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, новая редакция государственного стандарта на туристические символы (пиктограммы) и государственный стандарт на экскурсионное обслуживание.

В 2026 г. нормативную базу расширят разработки в области систем управления устойчивым развитием гостиничных учреждений, услуг речных круизов, гастрономического туризма, а также информации для участников активного туризма.

На 2027 г. запланирована работа над стандартами, которые установят требования к пешеходному туризму, посещению промышленных, природных, культурных и исторических объектов, услугам горнолыжных комплексов и компетенции персонала в сфере активного туризма.

Предусмотренные программой стандарты будут гармонизированы с международными, а также российскими документами по стандартизации.

Исполнителями разработок выступят Госстандарт, Министерство спорта и туризма и их организации.

Программа направлена на содействие развитию внутреннего и въездного туризма, создание условий для эффективного функционирования данной сферы, формирование конкурентоспособного национального туристического продукта, повышение качества белорусского туризма и сопутствующих услуг.